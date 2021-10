El poder del amor: critican a Sebastián Tamayo por insultar a Shirley Arica tras ruptura

El amor acabó en guerra. Un día después de que Shirley Arica se quebrara por la radical decisión que tomó Sebastián Tamayo de terminar la relación que estaban empezando (sin ningún título), el colombiano y la peruana protagonizaron un fuerte cruce de palabras.

Cuando Vanessa Claudio, la conductora de El poder del amor, tocó el tema del distanciamiento, Sebastián aseguró que él y Shirley Arica “no están en la misma sintonía” y que por eso decidieron tomar caminos separados.

La popular ‘Chica Realidad’ negó la versión de Tamayo e indicó que fue solo decisión del chico reality y que coincide con el acercamiento que tuvo con Jessica Stonem, la popular ‘Diabla’. “Que estés siendo tan radical me huele a otra cosa”, dijo. La mexicana negó que tenga algo que ver con Sebastián y recalcó que solo son amigos.

En otro momento el tono de la conversación cambió. Shirley Arica se ofuscó porque el colombiano la hizo quedar como la culpable de la ruptura. “Vienes acá a echarme toda la culpa a mí del problema y dejar como si tú fueras la víctima y no es así”, replicó la peruana.

Lejos de poner paños fríos a la situación, Sebastián Tamayo manifestó que se cansó de que la modelo lo maltratara. “Esa es la clase de mujer que tú eres, (…) te he tenido mucha paciencia, mucha. Toda Latinoamérica sabe la clase de grosera que eres; todo el mundo lo sabe. No me vengas a inventar maricadas”, sentenció.

“Habla lo que quieras. Para mí, te me caíste completamente. No eres un caballero, eres súper malcriado. Están haciendo lo que te da la gana”, respondió la peruana por su parte.

Conductora de El poder del amor puso paños fríos a la pelea

Vanessa Claudio pidió a Sebastián Tamayo que mida sus palabras. “Si exigen respeto, también denlo. Den el ejemplo. Pueden llegar al mismo punto sin utilizar palabras groseras”, pidió la puertorriqueña en el capítulo 72 del reality que se graba en Turquía.

“Ustedes pueden tener problemas súper fuertes, tanto Shirley como Sebastián, pero ante todo (está) el respeto al televidente, del lenguaje que se utiliza”, añadió Vanessa a ambos participantes de El poder del amor.

Por su parte, el panameño Miguel Melfi, gran amigo de Shirley Arica, le dijo al colombiano que se exprese sin utilizar “palabras sucias” ni insultos.

Sebastián Tamayo recibe críticas por insultar a Shirley Arica

“Shirley es real, terminaste muy bien, ese tipo sacó su verdadera personalidad oculta, solo estaba actuando por mantenerse en el programa. No vale la pena un tipo así”, “Es una relación donde no existe respeto y si no hay respeto no hay nada. Sebastián demostró no ser nada caballero. Si uno exige respeto, parte de uno” y “Un hombre que hace llorar a una mujer no merece su amor, independiente de todo. ¡Confianza y respeto son la base de una relación!”; manifestaron algunas cibernautas tras la difusión del capítulo 72.

“Sebastian se me cayó completamente. Ya sabía que era el chismoso de la casa porque Miguel le contó lo de Mare y allí fue él a contarlo; luego Edgar le dijo lo de Frederick, y allí fue él a decirle a todos. Pero ser grosero y tratar así a Shirley fue muy decepcionante” y “Te me caíste, Sebas, te dejaste envenenar el corazón por la ‘Diabla’ y Melissa”, añadieron otras personas en el canal de YouTube de El poder del amor.

Shirley Arica se quebró en El poder del amor

En el capítulo 71, Sebastián Tamayo se acercó a Shirley Arica al verla triste. En un inicio, el colombiano le pidió a la peruana que le cuente lo que le pasaba sin éxito alguno, hasta que finalmente ella dejó entrever que estaba mal por la ruptura.

Después de que Shirley se quebrara ante Tamayo, los chicos intentaron aclarar los términos de su relación, pero no lograron reconciliarse. “¿Quieres que seamos amigos? ¿Eso quieres? Según tú, soy yo la que te trata mal, soy yo la que me porté mal todo el tiempo. Listo, ¿eso quería escuchar?, ¿ya te sientes mejor?”, dijo conmovida.