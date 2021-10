El poder del amor capítulo 73 completo en Twitch en vivo

El poder del amor sigue atrayendo a la audiencia con nuevas intrigas y líos amorosos. En la última transmisión del reality turco, que en un inicio tuvo 18 celebridades reunidas en una casa en Estambul, Shirley Arica protagonizó un cruce de palabras con el colombiano Sebastián Tamayo, tras su repentina ruptura. A continuación, te contamos todos los detalles sobre dónde ver el capítulo 73 de El poder del amor.

¿Qué pasó en el capítulo anterior?

El episodio 72 de El poder del amor estuvo lleno de intrigas y emociones. Por un lado, Shirley Arica tuvo un fuerte intercambio de palabras con el colombiano Sebastián Tamayo, a quien culpó por el fin de la relación sentimental que empezaban a tener en el programa. “Vienes acá a echarme toda la culpa a mí del problema y dejar como si tú fueras la víctima, y no es así”, le increpó la peruana. Además, mencionó que esta decisión coincide con su acercamiento a la ‘Diabla’, la modelo mexicana Jessica Stonem.

Asimismo, Sebastián Tamayo no se quedó callado y manifestó que se cansó de que la modelo lo maltratara . “Esa es la clase de mujer que tú eres, (…) te he tenido mucha paciencia, mucha . Toda Latinoamérica sabe la clase de grosera que eres, todo el mundo lo sabe. No me vengas a inventar maricadas”, sentenció. Todo este enfrentamiento molestó a la conductora Vanessa Claudio, que tuvo que pedirle al colombiano que controlara sus palabras. “Si exigen respeto, también denlo. Den el ejemplo. Pueden llegar al mismo punto sin utilizar palabras groseras”, dijo. ¿Qué sucederá en el próximo episodio?

¿Quiénes son los participantes de El poder del amor?

Los participantes de El poder del amor son los siguientes:

Mare Cevallos (Ecuador)

Andreina Bravo (Ecuador)

Elizabeth Cader (El Salvador)

Shirley Arica (Perú)

Austin Palao (Perú)

Andrea Nahir (Puerto Rico)

Amor Carlín (México)

Don Day (Ecuador)

Sebastián Tamayo (Colombia)

Andrés Salvatierra (Bolivia)

Renier Izquierdo (Cuba).

¿Cómo votar por mi favorito en El poder del amor?

Para votar por tu participante favorito en El poder del amor, entra a la web www.elpoderdelamor.tv/votar y escoge al concursante de tu preferencia. La plataforma te pedirá acceder con una cuenta de Google o Facebook. Recuerda que solo se puede votar una vez por persona.

¿Cómo ver El poder del amor capítulo 73 en Twitch?

Para poder ver el episodio número 73 de El poder del amor, solo debes ingresar al canal elpoderdelamorenvivo en www.twitch.tv

¿Cómo ver los capítulos completos de El poder del amor?

El poder del amor y todos sus capítulos completos se encuentran disponibles en sus plataformas oficiales de Twitch y YouTube. Si te encuentras en Perú, puedes sintonizar Latina Televisión o ingresar a la página web de Latina Play.

El poder del amor: horario

El reality se puede sintonizar vía Twich de lunes a viernes a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y los sábados y domingos a las 2.30 p. m. (definición estándar) y 6.30 p. m. (HD). Además, el programa se emite por las señales de Latina Televisión y Latina Play en el horario de lunes a domingo desde las 9.00 p. m

¿De qué trata El poder del amor?

El poder del amor es un reality de convivencia donde 18 participantes tratan de encontrar el amor. Cada semana, un integrante puede ganar 2.000 dólares por su desempeño, que depende de la votación del público.