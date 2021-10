Diana Sánchez reaparece en Instagram y comparte reflexivo mensaje

Tras renunciar inesperadamente a Reinas del show, Diana Sánchez dio a conocer hace una semana, a través de sus redes sociales, que tuvo que abandonar el país y regresar a Nueva York, donde se reencontró con su novio Dan Guido. Precisamente, la modelo publicó una historia en su cuenta de Instagram con unas manos de fondo, que serían las de ella y su pareja.

La publicación iba acompañada de un texto que rezaba: “Yo cuido de ti, tú cuidas de mí. Y Dios nos cuida a los dos y bendice aún más nuestro amor”.

Diana Sánchez sorprende a seguidores con un espiritual mensaje en redes sociales. Foto: Diana Sánchez/Instagram

Con este estado, la ex chica reality ha dejado entrever que la relación que mantiene con Dan Guido va mejor que nunca.

Asimismo, a propósito de su salida del reality Reinas del show, Amor y fuego se comunicó con la modelo para consultarle sobre sus motivos para retirarse del programa conducido por Gisela Valcárcel; sin embargo, sus intentos para que la excombatiente revelara detalles no tuvieron resultados.

“ No estoy interesada en conversar nada. Entiendo tu llamada, pero no me interesa conversar del tema por el momento. Espero que respetes lo que te estoy mencionando. Espero en otra oportunidad comunicarme con ustedes ”, declaró Diana Sánchez.

Diana Sánchez se pronuncia por primera vez tras renuncia y agradece a sus fans

La influencer utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un mensaje de agradecimiento a sus fieles fanáticos, pero un detalle que llamó la atención a más de uno fue que en la ubicación etiquetada se leía Scarsdale (ciudad que se encuentra en Nueva York).

“ Gracias a todos por sus mensajes y llamadas. Discúlpenme el no poder responder. Sin embargo, sus oraciones y buenos deseos los agradezco de corazón ”, se leía al inicio de su post en la red social.

Luego, Diana Sánchez confesó que no está pasando por un buen momento, pero demostró su felicidad por la preocupación de sus fans. “Estoy más que agradecida con todos ustedes y especialmente con Dios. Han sido días difíciles, pero llenos de fe y esperanza”, agregó.