Dayanita: joven afirma que tiene relación estable con la actriz y ella lo niega ante cámaras

En el último programa de Magaly TV, la firme se dio a conocer la historia de Angelo Palomino, quien aseguró tener una relación sentimental con Dayanita. Como anunció el joven, ambos tenían una relación sentimental desde mayo de este año. Sin embargo, ya no estarían juntos, pues la actriz cómica le habría terminado desde hace ya buen tiempo.

Angelo cuenta que es un gran admirador de Dayanita y siempre la ve en televisión. Por ello decidió hablarle a través del Instagram. Cuando ambos entraron en confianza, según contó, la artista de JB en ATV decidió invitarlo a comer pollo a la brasa en una primera cita.

“Me citó en San Juan de Miraflores. Nos fuimos a comer al Mall del Sur. Le dije que me tenía que ir y me invito a descansar en su casa. Sobre si pasó algo, no pregunten lo que es obvio”, dijo el joven ante las cámaras del programa que conduce Magaly Medina.

Angelo se animó a mostrar capturas de pantalla de las conversaciones con Dayanita para no dejar lugar a dudas sobre sus declaraciones. En estas, se puede ver cómo la actriz lo llamó “mi amor” y “mi rey hermoso”. Además, mencionó que ella misma le pidió que se mudara a su departamento para vivir juntos.

“Me dijo que cuando iba a llevar mis cosas para estar juntos. Veíamos películas, nos íbamos a comer a la esquina de su casa. Toda su familia sabía que estábamos saliendo”, sostuvo.

Por su parte, el equipo de producción del programa se intentó contactar con Dayanita para conocer su versión de los hechos. La actriz mencionó que no tiene ningún vinculo con el joven de 25 años actualmente. “Amigo, discúlpame, yo desconozco esa relación, yo no tengo nada que ver con ese chico. Yo voy a salir a desmentir en mis redes sociales diciendo que no tengo absolutamente nada con él”, dijo muy fastidiada.

Finalmente, Dayanita admitió que sí tuvo una relación con el muchacho, pero que ya habían terminado hace tiempo. “En su momento estuvimos, pero por cosas del destino yo preferí alejarme de esa persona. Yo tomaré cartas en el asunto”, sostuvo.