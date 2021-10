Daniela Darcourt a críticas por trabajar con Anthony Aranda: “De la puerta para afuera es su vida”

Daniela Darcourt se pronunció tras convertirse en blanco de críticas por reafirmar la participación del bailarín Anthony Aranda, quien fue ampayado con Melissa Paredes, en una de sus presentaciones. Durante una entrevista para el programa Los trollers de radio La Zona, la cantante de salsa mencionó, de manera tajante, que “de la puerta de la chamba para afuera es su vida personal”.

En este sentido, la jueza de La voz kids Perú precisó que ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en preparar su show, por lo que no permitirá que nada ni nadie lo arruine.

“Este show yo no lo he planeado ayer. Mis bailarines no están desde ayer ni desde hace una semana, los tengo desde hace casi dos meses y medio ensayando, trabajando, montando coreografías para este espectáculo”, aseveró Daniela Darcourt.

Daniela Darcourt convocó a Anthony Aranda y otros bailarines de Reinas del Show para su próximo show. Foto: Daniela Darcourt / Anthony Aranda / Instagram

“No voy a permitir que (este show) se manche por algo que tiene que ver con la vida personal y privada de cada persona que trabaja en este momento”, añadió la salsera en relación a lo ocurrido con Anthony Aranda.

Anthony Aranda rompe su silencio tras ampay con Melissa Paredes: “No me escondo”

Tras el polémico ampay con Melissa Paredes, el bailarín Anthony Aranda rompió su silencio ante las cámaras del programa Amor y fuego.

Al ser abordado por los reporteros, el también coreógrafo se mostró nervioso y manifestó “No tengo nada que decir... No me escondo”, para luego retirarse rápidamente en su moto.

PUEDES VER: Magaly Medina asegura que ampay de Melissa Paredes y Anthony Aranda no fue armado

Anthony Aranda envía mensaje a Melissa Paredes tras ampay

Anthony Aranda le dedicó unas palabras de apoyo a Melissa Paredes en Instagram luego de que ella fuera blanco de burlas y ataques por el ampay que ambos protagonizaron.

“Los que te conocemos sabemos la gran mujer que eres, algunos se aprovecharán de todo y tratarán de derrumbarte. Te señalan, te critican y mienten a su conveniencia, pero recuerda que los que te queremos de verdad, estaremos ahí”, escribió el también coreógrafo.