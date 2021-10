Tula Rodríguez sobre enamorarse después de Javier Carmona: “La valla está alta”

Tula Rodríguez volvió a referirse sobre la posibilidad de rehacer su vida amorosa luego del fallecimiento de Javier Carmona, padre de su única hija y quien fue su esposo por más de 8 años. Frente a las cámaras de América Espectáculos, reveló si se encuentra buscando nueva pareja.

La conductora recordó que un 25 de octubre conoció al gerente televisivo en una fiesta de preventa, momento que luego los llevaría a iniciar una relación y posteriormente casarse.

“No es mi aniversario, pero me acuerdo igual. Él disfruta de la gloria de Dios y yo estoy aquí soltera”, precisó en la entrevista.

PUEDES VER Tula Rodríguez y Maju Mantilla evadieron protocolos anti COVID-19 y bebieron de un mismo vaso

Del mismo modo, reflexionó sobre los difíciles momentos que atravesó luego de anunciar su relación con Javier Carmona: “Fueron momentos duros, intensos, con todo en contra aparentemente, pero aún así continuamos hasta el final. Hasta que la muerte nos separó, literal”.

Aunque anteriormente reveló que se siente preparada para darle una nueva oportunidad al amor, Tula Rodríguez indicó que la persona que intente ocupar este lugar tiene que hacer muchos méritos para poder igualar su idílica historia con el padre de su primogénita.

“De verdad no tendría nada de malo, pero ahora estoy tranquila. No se busca y no pretendo buscarlo, estoy abocada a mi princesa. Si es que alguien llega tendría que enamorar a mi hija. Siento que la valla está muy alta” , agregó.

Tula Rodríguez recordó su ‘clic’ con Javier Carmona, 14 años después del icónico momento. La conductora de América Televisión no pudo evitar conmoverse al recordar la fiesta en que se enamoró del fallecido productor.

“Son 14 años que han pasado desde la noche que me cambió la vida. Él ahora está con Dios y yo con mi hija, cuidándola y dándole lucha para continuar. ¡Que viva el amor!”, dijo con una gran sonrisa en En boca de todos.