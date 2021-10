Snoop Dogg conmemora a su madre en un concierto pocas horas después de enterarse de su fallecimiento

El show debe continuar. Snoop Dogg, uno de los raperos más prestigiosos en la industria por su trayectoria, se encuentra de luto por el reciente fallecimiento de su madre Beverly Tate a los 70 años. Sin embargo, los conciertos no pueden esperar y el intérprete de “Black and yellow” no tuvo mejor idea que homenajearla durante el Big Night Live de Boston, llevado a cabo el último domingo.

“Estaba muy emocionado después del programa”, comentó Randy Greenstein, socio de Big Night Live, en exclusiva para el medio estadounidense Page Six. “Agradeció a nuestro equipo, dijo que necesitaba este espectáculo. Necesitaba el amor de la audiencia. Significó mucho para él”, expresó.

El ejecutivo también reveló que al inicio el ícono del hip-hop quiso cancelar, pero luego de reflexionar le dijo que su madre (de Snoop Dogg) “hubiera querido que él hiciera el programa”. Por dicha razón, el artista de 50 años, durante el show, comentó a sus miles de seguidores lo siguiente. “En el espíritu de la gente de Boston, quería venir aquí y representar para todos ustedes” , expresó.

Aprovechó la última canción de la noche para homenajearla. “Antes de irnos, vamos a tocar este disco para mi mamá”, dijo Snoop para comenzar a cantar el tema de Ben E. King, “Stand by me” . Acto siguiente, le pidió a la multitud que levanten dos dedos al aire para crear un mar de signos de paz.

Nadie de la producción sabía que el artista realizaría este tributo. Durante la canción, Snoop usó por un momento lentes de sol; sin embargo, segundos después, se las quitó para entonar la letra. “No lloraré... No lloraré...No, no derramaré una lágrima, siempre que estés de pie, de pie por mí (...)”

“Necesitaba esto”, se podía escuchar a Snoop decir a sus fans, levantando un puño en el aire.

Al final, agradeció a la audiencia por todo el amor brindado. “Los amo a todos por tener mi espíritu bien esta noche. Paz, amor y alma”.