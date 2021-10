RAWA, banda peruana de pospunk, estrena su segundo sencillo ‘Nubes atravesadas’

Los integrantes de RAWA continúan trabajando para abrirse paso en la difícil industria musical peruana y ya han lanzado su segunda canción. ‘Nubes atravesadas’ es el nombre que lleva este single, que será parte del primer EP de la banda pospunk.

El tema aborda la transición que atraviesan las personas cuando se les presentan problemas que les agobian. La letra fue compuesta por Michelle Rodríguez, voz del grupo, y se complementa con la producción y los arreglos de César Príncipe, el famoso fundador de Cardenales.

El tema llegó a las plataformas de streaming como Spotify el último 25 de octubre y ya ha generado revuelo entre los seguidores de la banda peruana.

Además del estreno de ‘Nubes atravesadas’, RAWA también está participando de un disco tributo peruano a The Smiths y Morrissey e interpretarán su propia versión del icónico tema ‘Stop me if you think you’ve heard this one before’.

La banda está conformada por cuatro talentosos músicos: Michelle Rodríguez (voz y teclado), Karen Ravello (bajo), César Pujada (guitarras) y Gino Medrano (batería).

En una entrevista con La República realizada en el mes de mayo, los integrantes de RAWA reflexionaron sobre la dificultad a la que se enfrentan los músicos peruanos, especialmente los de géneros menos comerciales.

“En el Perú, es complicado vivir del arte. La música es una de las ramas que, si no es muy consumida, no es rentable y el poco apoyo que ofrece el gobierno de turno es otra causal. Cada uno (de nosotros) tiene una profesión distinta y distintos medios de supervivencia, pero también estamos comprometidos con nuestro proyecto y una de las formas de demostrar compromiso es invertir en la producción de nuestro material, en salas de ensayo con protocolos, poder juntarnos y producir nuestras canciones, hallar nuestro sonido”, expresó la vocalista.