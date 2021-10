Pareja de Paula Arias la sorprende en EBDT: “Me tropecé con la mujer más linda de este medio

Este martes 26 de octubre, la cantante salsera Paula Arias se presentó en el programa En boca de todos como invitada especial y contó que junto con su agrupación femenina Son tentación recorrerá varias ciudades de Europa para dar conciertos. En su paso por el set, Arias no esperaba recibir un romántico detalle por parte Eduardo Rabanal, su pareja, pero así fue.

Tras hablar sobre su carrera artística, Paula Arias quedó sorprendida, ya que su pareja llamó al programa para dedicarle sentidas palabras.

“ Hola, amor, estamos en un momento donde estamos compartiendo muchos detalles tanto tú como yo, y todo lo que sea para sumar está bien”, dijo en un inicio el futbolista.

PUEDES VER: Paula Arias recorre las calles de Lima para apoyar a comerciantes ambulantes

Luego, la conductora de EBDT Tula Rodríguez decidió preguntarle a Rabanal cómo logró enamorar a la conocida cantante.

“Me tropecé con la mujer más linda de este medio, la más hermosa, más humana, y para conquistarla ha pasado mucho tiempo, no ha sido de la noche a la mañana”, contestó.

Paula también agradeció al programa por respetar su decisión y no preguntar sobre su vida privada. La cantante dijo que se encuentra feliz con Eduardo. “La verdad, todo me encanta, todo de él. Me encanta su personalidad, su forma de ser; es una persona buena, es un buen hijo, buen padre y tiene mucho amor que brindar”, sostuvo.