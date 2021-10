Miguel Arce revela que Gian Piero Díaz se portó mal con Marisol Crousillat

Miguel Arce levantó la polémica con sus duras palabras al momento de referirse sobre Gian Piero Díaz, a quien conoció durante las emisiones de desparecido reality Combate. El modelo se enlazó en vivo con Amor y fuego a mediados de setiembre para opinar sobre el accidente de Elías Montalvo, quien se salvó de morir tras una falla durante un juego de altura en Esto es guerra.

El ex chico reality señaló, aquella vez, que no confiaba en el mensaje que envió el conductor de EEG tras la caída del tiktoker. “Hay un montón de cosas que no sabemos. Yo a Gian Piero no le creo nada. Es más un lobo disfrazado de oveja que otra cosa”, dijo el actor dejando sorprendidos a todos y levantando dudas sobre por qué hay una cierta enemistad.

Tras la controversia que se desató, Miguel Arce, quien apareció en la serie mexicana La rosa de Guadalupe, explicó que sus comentarios se debieron a lo mal que se habría portado Gian Piero Díaz con Marisol Crousillat, la exproductora de Combate.

“(Gian Piero) Le ha hecho muchas cosas a mucha gente, pero yo decidí no decir nada a menos que él diga algo , y él se ha mantenido completamente hermético en el tema, pues entonces mantengo lo mismo. Le conozco muchas (cosas que ha hecho), y una en particular que me duele mucho que no fue a mí, fue a la ‘Reina madre’, a alguien que quiero mucho que es Marisol Crousillat”, dijo a El Popular.

Asimismo, Miguel Arce contó que Crousillat le ha ayudado mucho y por el aprecio que le tiene siempre sale en su defensa. Además, aseguró que la productora le autorizó contar sobre el problema con Gian Piero Díaz.