Miguel Arce fue echado de Guerreros México 2021 un día antes que inicie la temporada por su pasado

Cuando empezó la temporada 2021 del reality de competencia Guerreros México los rumores apuntaban a que Miguel Arce sería el nuevo jale de la versión mexicana del programa Esto es guerra y así acompañaría a otros peruanos que ya estaban ahí, como Nicola Porcella y Guty Carrera. Pero esto no se llegó a concretar debido a ‘su pasado’, a pesar de haber ya ingresado a Guerreros 2021.

Debut y despedida

En una entrevista al diario El Popular el ex chico reality dio a conocer que su debut como parte del elenco del reality de competencia se vio truncado porque los productores decidieron no incluirlo a último minuto tras la denuncia que le hizo Julieta Rodríguez.

Como se recuerda, la argentina inició un proceso en contra de Miguel Arce por presunta violencia contra la mujer, y pese a que la demanda prescribió, la repercusión en redes sociales no lo favoreció.

Defensa ganada

Arce cuenta en la entrevista: “Un día antes de que comience Guerreros, me llama la productora, y me dice que habían decidido retirarme porque habían un montón de problemas de hombres. Habían botado a un protagonista por violencia a una chica, que lo arrestaron por temas de violación, luego estaba el problema de Eleazar Gómez con Stephanie Valenzuela…Por eso en Televisa decidieron no contratar a nadie en Guerreros que tenga antecedentes en redes sociales, de violencia contra la mujer o escándalos, y yo tenía los temas de Julieta”

Arce contó a la producción que ganó el juicio. Y le dijeron “sí, sabemos que ganaste el juicio, pero el escándalo está”. “Dios perdona el pecado, pero no el escándalo, y el escándalo estaba. Me buscabas y ahí estaba. No querían a nadie en Guerreros que tuviera escándalos en las redes sociales” añadió en la entrevista.

Miguel Arce también indicó que los problemas con Televisa pudieron solucionarse, tanto así que pudo haber ingresado a Guerreros México como refuerzo en sus últimas semanas para el duelo contra Esto es guerra Perú, pero él ya no quiso debido a que, según él, habría sido muy complicado para su cuerpo poder lidiar con el esfuerzo físico que se requería.

