Melissa Paredes no es considerada en la gran semifinal de Reinas del show tras ampay con bailarín

El programa Reinas del show, conducido por Gisela Valcárcel, estrenará este sábado 30 de octubre la gran semifinal del concurso de baile. Sin embargo, algo llamó la atención en el video promocional. Se trata de la ausencia de Melissa Paredes, quien ha generado polémica en los últimos días, debido a que anunció el fin de su matrimonio y apareció en un ampay con el bailarín Anthony Aranda.

La actriz de Dos hermanas se ausentó en la edición pasada del sábado 23 de octubre. Ahora, todo indica que tampoco ha sido considerada en la gran semifinal, pese a que era una de las favoritas para convertirse en la ganadora.

En las imágenes se observa a las competidoras: la bailarina Brenda Carvalho, la influencer Gabriela Herrera, la cantante Yolanda Medina, la bailarina Isabel Acevedo y la modelo Vania Bludau.

Según la publicación del Reinas del show, solo serán cinco las figuras del espectáculo que se enfrentarán, sin contar a Melissa Paredes. “¡Cinco reinas llegan a la gran semifinal! Semana a semana ellas lo dieron todo en la pista de baile y ahora están en la recta final. Este sábado habrán muchas sorpresas y tú no te las puedes perder”, se lee en el post.

¿Melissa Paredes no va más en Reinas del show?

Según indicó el productor Armando Tafur, aún se desconocía que iba a pasar con Melissa Paredes, pero aclaró que si ella renunciaba al reality iba a tener que asumir las consecuencias, como todas las participantes.

“Si ella tiene ganas de bailar, que aparezca. Si renuncia asumirá las consecuencias como otras concursantes, pues será tratada de la misma manera”, declaró el productor.

Confirmó que Melissa Parece no iba a bailar más con el bailarín Anthony Aranda para evitar especulaciones. “Si ella baila en el programa no lo hará con Anthony, no es algo que quisiera porque ella aún está casada con Rodrigo, al margen de respetar un poco su privacidad, eso debe quedar muy claro”, aseveró.