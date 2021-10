Magaly Medina sobre el comunicado de Melissa Paredes: “Los malos entendidos parten de ti”

El comunicado que emitió Melissa Paredes, a través de sus redes sociales, sigue generando comentarios. Esta noche, en el programa Magaly TV, la firme, la presentadora afirmó que la actriz debería interiorizar sus palabras y aplicarlas en su vida.

“Si tú no quieres que se siga especulando, Melissa, y tú lo sabes bien porque no eres novata en este medio, lo mejor que puedes hacer es si te grabas ‘empijamada’ con tu esposo y tu hija en la misma cama jugueteando, no lo publiques, te lo quedas para ti” , se dirigió a la modelo e influencer.

Como se recuerda, la actriz de Dos hermanas publicó una historia de Instagram donde se ve a su aún esposo Rodrigo Cuba, su hija, y ella, echados en la misma cama, riéndose y celebrando el cumpleaños de la menor. Aunque ella sí ha mostrado al ‘Gato’ en sus redes sociales, él ha preferido no publicar ninguna imagen donde estuviera la mamá de su hija.

La conductora de Magaly TV, la firme agregó que si Melissa publica en sus redes sociales cualquier contenido, estos siempre generan una cadena de comentarios. “Acá los malos entendidos parten de ti, no parten de nosotros la prensa. Nosotros estamos ávidos, como el público, de saber más y en qué va a terminar este asunto”.

Cabe resaltar que la protagonista de Ojitos hechiceros publicó esta tarde del martes 26 de octubre un comunicado donde implora a los medios de comunicación a respetar su privacidad y dejen de acosarla. Además, reveló que estaría iniciando los trámites de su divorcio. Todo esto en marco del ampay que protagonizó junto a su pareja de baile en Reinas del show.