Magaly Medina a Gisela Valcárcel por defender a Melissa Paredes: “La más hipócrita de la TV”

La polémica por el caso de Melissa Paredes continúa. El sábado 23 de octubre, durante la emisión de Reinas del show, la conductora Gisela Valcárcel salió en defensa de la actriz en medio de las críticas en su contra por una supuesta infidelidad a su esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Sin embargo, a muchos no les pareció que sus declaraciones sean las correctas. La presentadora Magaly Medina lanzó una crítica contra la figura de América TV.

“La más hipócrita de la TV. ¿Cómo va a decir: ‘Melissa aquí te queremos mucho, qué pena que la hayan maltratado’?, pero si la maltrataron en su programa donde ella es la productora general, donde ella es la dueña del programa, donde el productor no da ni un paso sin consultarle a ella. Qué graciosa la Gise”, expresó.

“Fue maltratada por ti, por tu hija con su llanto falso, (...). La mujer habla como la sacerdotisa, como la paloma de la paz... Ya conocemos tu careta, pero esta vez te superaste, pensé que no diría nada, pero ella tenía que hablar. La próxima que le den un guion coherente”, agregó.

Aseguró que no ha atacado a Melissa Paredes tras el ampay que difundió su programa, Magaly TV, la firme. Pero le recalcó a Gisela Valcárcel que Melissa Paredes se presentó en América hoy, pese a las polémicas imágenes. Según indicó Magaly, hubiera sido mejor que la actriz de Dos hermanas no se aparezca en televisión en medio del escándalo.

“Qué caradura que eres (...) le dices que ‘eres bienvenida a mi casa’. Hipócrita”, señaló. “Tú no eres todo lo buena que te has vendido a lo largo de los años en televisión. Tú tienes más de mala que de buena. Eres el vivo ejemplo de que la gente no es lo que aparenta”, añadió.

Le recordó a la conductora de Reinas del show que Melissa Paredes no se disculpó públicamente con su aún esposo Rodrigo Cuba. “Que yo sepa, Melissa no ha dicho no ha dicho: ‘Discúlpame, ‘Gato’, disculpas a mi familia’”, sostuvo.