Magaly critica a Gisela por su mensaje de respaldo a Melissa Paredes en Reinas del show

Magaly Medina calificó de ‘doble discurso’ el mensaje de Gisela Valcárcel a Melissa Paredes en la séptima gala de Reinas del show, el pasado 23 de octubre. La conductora de televisión criticó lo mencionado por su colega, quien expresó su respaldo tras los ataques que recibió luego del ampay con un bailarín de su programa.

“Pero qué risa me da la más hipócrita de la TV. Cómo va a decir: ‘Melissa aquí te queremos mucho, qué pena que la hayan maltratado’, pero si la maltrataron en su programa donde ella es la productora general, donde ella es la dueña del programa ”, dijo la comunicadora refiriéndose a la aparición de la exchica reality en América hoy el jueves 21.

Medina leyó parte del mensaje de la figura de América Televisión donde se solidariza por el escándalo mediático tras el hecho.

“(Gisela) dice que fue maltratada, sí fue maltratada en el programa donde ella era una de las conductoras... Fue maltratada por ti, por tu hija con su llanto falso, por la mona con metralleta que tienes allí”, agregó.

“Qué caradura que eres, después de que la has abofeteado, has hecho lo que has querido con ella, la has sacudido de las mechas, le dices que ‘eres bienvenida a mi casa’”, añadió Magaly en otro momento de su comentario.

Finalmente, corrigió parte del discurso de Gisela, quien resaltó la valentía de la aún esposa del ‘Gato’ Cuba al aparecer en televisión.

“Que yo sepa, Melissa no ha dicho ‘me equivoqué'. No ha dicho: ‘Discúlpame Gato, disculpas a mi familia’. No ha sido sincera, no ha sido honesta. Tuvo un velo, le echó la culpa al ‘Gato’. Ella no tuvo el valor de reconocer que se había equivocado. No pidió disculpas, no lo dijo en ningún momento”, sentenció.