La voz kids: hermano de imitadora de Demi Lovato hace que jurado se ‘pelee’ por su voz

Un participante más volvió a sorprender en la última edición de La voz kids Perú 2021. Se trata de Vincenzo Leonardi, hermano de Paula Leonardi, conocida por ser la imitadora de Demi Lovato en Yo soy. El joven de 15 años llegó al escenario del concurso de Latina para cautivar al jurado conformado por Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Christian Yaipén y Joey Montana.

El menor interpretó el tema “Sway” y a tan solo segundos de haber iniciado su presentación, los cuatro artistas voltearon sus sillas. Sin embargo, cuando le tocó elegir a su entrenador, se mostró indeciso. Fue en ese preciso momento en que la cantante de salsa Daniela Dracourt hizo un berrinche para quedarse con el participante.

“No, no, no se atrevan. Quédense quietos. No entiendo razones. Ese niño tiene que venir conmigo”, expresó la salsera. La cantante criolla Eva Ayllón le pidió que se controle. “Daniela, Daniela, cálmate. Ven que te quiero decir una cosa. No debí darte chocolate. Escúchame, siéntate en tu sitio porque el niño te ha estado mirando todo el rato”, le dijo.

Finalmente, Vincenzo Leonardi eligió al líder del Grupo 5, Christian Yaipén, como su entrenador. “Excelente. Lo que has hecho es cautivarnos a los cuatro y eso se admira, pero también hay que resaltar mucho la parte de la humildad”, expresó el cumbiambero.

De esta manera, el hermano de la imitadora peruana de Demi Lovato se suma al elenco de participantes de La voz kids que se enfrentarán por el premio de la nueva temporada 2021.