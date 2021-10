La Tigresa del Oriente alista nuevo hit: “Ahora quiero hacer ‘Un nuevo amanecer’ en versión balada”

No se duerme en sus laureles. Luego de lanzar su popular hit ‘El baile del calamar’, tema que se viralizó rápidamente en las redes sociales tras su lanzamiento el pasado 21 de octubre, la Tigresa del Oriente continúa maquinando novedosos temas para sorprender a sus fanáticos.

La artista de 75 años admitió que atravesó duros momentos durante el confinamiento debido a que no pudo hacer presentaciones, por lo que se dedicó a confeccionar mamelucos, mascarillas, protectores faciales y hasta organizó una pollada para solventar sus gastos. Uno de los primeros en tenderle la mano fue el actor cómico Jorge Benavides, con quien se mostró muy agradecida. “Él vino y se llevó 15 polladas”, comentó la intérprete.

PUEDES VER: Las ocurrencias más divertidas de Susy Díaz para nunca olvidarla

La Tigresa del Oriente conversó con La República para revelar más detalles sobre el futuro de su carrera musical y las canciones que viene preparando. También habló sobre el estado de su salud a un mes de retirarse los implantes mamarios.

Lanzaste tu nuevo tema ‘El baile del calamar’. ¿Cómo surge la idea?

Por la pandemia no habíamos hecho nada, no he tenido contratos durante los últimos casi dos años, pero sí me he reinventado haciendo otras cosas, porque no me iba quedar de brazos cruzados. Como yo no puedo hacer conciertos, dije “voy a hacer el baile del calamar”. Mi amigo Rey Midas me llamó y me dijo que era una buena idea porque está de moda, coordinamos y nos reunimos con Elmer Molocho también, para hacer la letra y así quedó. El chico Midas es talentoso, sino que en el Perú no sé por qué son ingratas las productoras, no dan la oportunidad a los nuevos talentos.

Armamos todo y grabamos en el Callao, un señor colaboró con nosotros, nos dio su espacio para grabar, pero no me convenció la pared, así que me fui a comprar la tela verde a Gamarra para hacer la edición. Ese mismo día nos quedamos como hasta las dos de la mañana haciendo el video.

Se viralizó rápidamente en redes sociales...

¡Sí! De ahí nos invitó La Chola Chabuca a su programa, en las redes sociales subió rapidito y ahí vamos.

¿Cómo has sentido la respuesta de tu público?

Mi fans están súper contentos, me han dicho que siga adelante, que no me quede. Estoy muy contenta.

La Tigresa del Oriente estrenó su tema "El baile del calamar" en colaboración con Elmer Molocho y el Rey midas. Foto: captura YouTube Tigresa del Oriente

“El baile del calamar” es un tema urbano. ¿Te quedas en el género o regresas a los ritmos tropicales?

Ya había hecho temas urbanos antes, ‘El reguetón del suri’, después grabé ‘La pusanga’. A mí me gusta intercalar, ya había hecho reguetón, ya había hecho baladas, he hecho huaynos, me gustan todos los géneros. Ahora quiero hacer ‘Un nuevo amanecer’ en versión balada, me encantaría grabar con la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, ese es mi sueño (...) Me encantaría tener un programa radial para poder difundir todas las canciones que he grabado.

Comentaste hace unos días que te ibas a un reality mexicano. ¿Cómo va ese proyecto?

Sí, yo no lo manejo, lo maneja a veces otras personas, me llamó un productor y me comentó cosas, ahí nomás lo dejo. Años atrás yo fui contratada por TV Azteca en el programa ‘Venga la alegría’, y funcionó tanto que ya me iban a contratar para conducir un programa al lado de otros famosos internacionales, pero pasó algo y no se llegó a contratar. Algo así pasó ahora, ya era un hecho, pero bueno...

Hace poco te quitaste los implantes mamarios por un tema de salud. ¿Ya te recuperaste?

Estoy bien, gracias a Dios soy fuerte y tengo una energía increíble. Yo abusé por no sentir nada, cometí el error de ir al mercado al tercer día de la intervención y cargué bolsas, caminé. Me cayó una infección tremenda, menos mal que tengo un amigo médico especialista en várices de Flebocenter, tengo que agradecerle de todo corazón. Conversando, le conté que tenía un dolor de espalda y me dijo que las prótesis estaban muy grandes. Entonces el doctor Iván Gutiérrez me quitó las prótesis con un amigo suyo.