Karol Sevilla descarta trabajar en Televisa: “Siento que mis retos son mucho más que eso”

A inicios de julio, la joven artista mexicana Karol Sevilla preocupó a sus seguidores al ser de internada de emergencia luego de haber presentado una fuerte amigdalitis. Ahora, la artista, conocida por su papel en Soy Luna, reveló a un conocido medio que ya no desea actuar más en Televisa, sino que busca proyectos más grandes.

La joven artista se encuentra promocionado su reciente tema “Pase lo que pase” junto al actual jurado de La voz kids Joey Montana.

La cantante se formó en el Centro de Capacitación Artística de Televisa, empresa donde se hizo conocida. Luego de estudiar ahí, se le abrieron muchas puertas y logró aparecer en proyectos como Querida enemiga, Mujeres asesinas, Para volver a amar, Amorcito corazón y más recientemente como jueza del reality show Pequeños gigantes.

“ La verdad es que a Televisa le agradezco mucho. Para mí, es mi familia, mi casa, me enseñó las herramientas que yo necesitaba a los seis años para ser alguien. En este momento, si te soy sincera, no trabajaría en Televisa, siento que mis retos son mucho más que eso, como actriz, quiero mucho más ”, sostuvo a Infobae.

La ex chica Disney negó al mencionado medio que se comenzó a especular que ella estaría en una novela llamada Mi marido tiene familia junto a su novio Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos.

“Hace poquito estaba viendo que se estaba diciendo que estaba yo propuesta para una novela, pero no, todos esos rumores son falsos. Realmente, ahorita estoy enfocada a la música; y en la actuación son muy pocos los proyectos que tengo y que he aceptado, porque son para mí un reto gigante como actriz y que el día de mañana cuando me vean en esa pantalla, en ese personaje, sé que se van a impresionar y para mí constantemente va a ser algo difícil”, añadió.