Juliana Oxenford y Guido Bellido sostienen acalorada discusión en noticiero de ATV

Juliana Oxenford protagonizó un fuerte intercambio de palabras con Guido Bellido, quien visitó las instalaciones de su programa de ATV, este 25 de octubre. La confrontación inició cuando el ex primer ministro le pidió explicaciones a la periodista por su calificativo de “impresentable”.

“Usted es un impresentable porque es una persona que genera zozobra entre sus ministros siendo presidente del Consejo de Ministros y que trata de desestabilizar al gobierno que presuntamente apoya. Es un impresentable. Lo he dicho varias veces”, dijo la comunicadora.

El extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) le recordó los orígenes argentinos de la periodista, además de resaltarle su color de cabello. Estas expresiones ocasionaron la reacción de la conductora.

“¿Cree que a mí me va a dar vergüenza tener orígenes argentinos? Su problema es que es sumamente racista y le molesta que tenga orígenes argentinos . Le molesta mi color de pelo”, refutó Oxenford.

“Si mi color de pelo es igual que al de usted”, interrumpió el congresista por Perú Libre. “La diferencia es que mi cabello es teñido y el suyo se lo pinta, es la diferencia”, contestó nuevamente Juliana.

“Conozco el Perú tanto como usted. No me va a venir a decir que no soy una ‘pituquita’ que ha salido de su casita y ha sido traída a un programa de televisión”, agregó en su comentario.

Juliana Oxenford resalta su trabajo en televisión

Juliana Oxenford se refirió en la entrevista a los medios sobre las críticas que recibió durante la campaña presidencial 2021. En ese sentido, restó importancia y resaltó su trabajo en televisión.

“Para mí, este trabajo es uno más. No me siento más que un abogado, panadero o médico”, señaló a Trome.