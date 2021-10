Israel Dreyfus critica a chicos reality de Esto es guerra: “Hay un síndrome de Maluma”

Israel Dreyfus reapareció en televisión como conductor del programa Arroz con mango junto a Kurt Villavicencio. En una entrevista, el modelo lanzó una dura crítica contra los chicos reality de Esto es guerra que incursionan en la música como cantantes urbanos. Incluso, aseguró que desean seguirle los pasos al reguetonero Maluma, quien tuvo un breve paso por el desparecido programa Combate antes de hacerse famoso.

Mencionó que hay algunos de sus excompañeros que insisten en convertirse en cantantes, pese a que no tienen el talento necesario. Según indicó él, ni un modificador de voz les serviría para mejorar su presentación.

“Hay un síndrome de Malumitas, sé que tienen mucho talento y sé que hay otros que persisten, pero ni con autotune”, expresó el modelo para El Popular.

También habló sobre los chicos reality que han incursionado en la actuación. “Hay un síndrome de Maluma, todos creen que es un mercado fácil y no lo veo fácil. Como que ser actor, pero un par por ahí se puede proyectar con un poco de esfuerzo, tienen el potencial”, agregó. Sin embargo, evitó dar los nombres de los competidores. “Jamás voy a decir, los respeto”, sostuvo.

Israel Dreyfus. Foto: difusión

Sobre un posible regreso a Esto es guerra, Israel Dreyfus no descartó la idea y afirmó que está dispuesto a trabajar en el programa. “Si algo he aprendido a mis 33 años, es no cerrarle las puertas a nada que me suma y trabajar te suma. Yo no estoy ahí para que me vean la carita o para que hablen de mí o brillar en la pantalla”, señaló.

Al ser consultado por su nueva faceta como conductor de televisión, el modelo peruano dijo que se siente cómodo junto a Kurt Villavicencio porque han encontrado buena química. “Me gusta su personaje, me divierte”, añadió.