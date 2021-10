Gwyneth Paltrow revela que tuvo complicaciones al dar a luz a su hija Apple: “Casi nos morimos”

La actriz Gwyneth Paltrow conocida por estar en películas como Grandes esperanzas, Amor ciego y Iron Man sorprendió a sus seguidores al contar que se contagió de COVID-19. Asimismo, en una reciente entrevista para el podcast Armchair expert reveló que casi muere al dar a luz a Apple Martin, hija que tiene junto al cantante Chris Martin.

“ Mi hija fue una emergencia, fue una locura, casi nos morimos. No fue bueno “, reveló el lunes 25 de octubre. “De todos modos, hay una gran cicatriz en todo mi cuerpo y dije: ‘Oh, vaya, eso no solía estar allí’. Y no es que sea malo o que quieras juzgarlo, pero estás como de: ‘Ay Dios mío’”, contó en un inicio.

Gwyneth Paltrow

Además, Gwyneth Paltrow habló sobre las redes sociales y de lo negativo que pueden ser para las mujeres luego de dar a luz, ya que generan expectativas poco realistas de ellas.

“Gracias a Dios no había Instagram cuando tuve mis bebés porque ahora veo a alguien diciendo: ‘Oh, acabo de dar a luz hace dos semanas y tengo un estómago de lavadero’. Y ‘digo: Wow, así no’ (me veía)”, añadió.

“Y como que se le da más poder a la mujer con el abdomen de lavadero. Aunque sea totalmente la excepción. Ahora nos bombardean con todas estas otras imágenes de cómo se supone que debemos lucir todo el tiempo, con bebés o no bebés”, sostuvo.

La actriz, también se refirió a las madres, quienes sienten presión con respecto a la alimentación de sus bebés. Esto, sobre si usar leche exclusiva o de fórmula.

¿Adivina qué? Sea como sea está bien. Siento que también tenemos esta cosa extraña alrededor. Es el perfeccionismo pasado. Es como si pudiera hacer esta gigantesca tarea que es sobrehumana y ¿por qué? ¿Para qué?”, concluyó.