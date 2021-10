Eva Ayllón regaña a Christian Yaipén y Daniela Darcourt por discutir: Están asustando al niño

Un momento divertido ocurrió en la última gala de La voz kids. Los entrenadores se mostraron maravillados con la voz del joven Patrick Joao, de 13 años, quien llegó desde Piura para concursar junto con su familia, y no dudaron en voltear casi al mismo tiempo.

Sin embargo, la salsera Daniela Darcourt no tuvo la posibilidad de ser elegida por el participante tras ser bloqueada por uno de sus compañeros, lo que le generó una molestia inmediata, por lo que se paró de su silla para averiguar quién había sido. “Silencio que nadie se mueva (...) Tú jamás te atreverías mami (Eva Ayllón)”, expresó. Luego, se dirigió al sitio de Christian Yaipén y aseguró que había sido él quien la traicionó.

“Miren lo que ha cometido Christian Yaipén por picón, me ha picado la posibilidad de estar con él (Patrick). Yo contigo, en esta competencia, he jugado limpio, encima en esta audición te hice señas bonitas para que voltearas” , dijo Darcourt al cumbiambero. El intérprete de “Adiós amor” intentaba explicar el motivo, pero no lo dejaban hablar.

Entre risas, explicó que pensaba que el joven talento la elegiría a ella. “La mayoría de niños que vienen cantando así bonito, vienen mirándote”, dijo. Sin embargo, la cantante exaltada le dijo que eso era absurdo: “La audición es a ciegas, ni siquiera Patrick me estaba mirando”.

En medio del lío, Eva Ayllón comentó que estaban asustando al niño, pero la ignoraron. Finalmente, el cantante originario de Monsefú expresó al concursante de 13 años lo emocionado que estaría de ser elegido como su coach.

“Me atreví a bloquear a mi compañera Daniela porque cantas de una manera espectacular, la manera en la que manejas el movimiento de tonos, entre semitonos; también lo sentí cuando cambiaron de acordes y yo dije: ‘Wow’, con tu final ya yo estaba emocionado. Quiero tu voz, te necesito en mi equipo, me harías un gran honor. La competencia está muy dura y sé que contigo llegaríamos muy lejos”, finalizó.

Después de la pausa comercial, Patrick Joao apostó por Christian Yaipén. El intérprete no pudo más de la felicidad y se acercó al escenario para abrazarlo y agradecerle. Al final se vio cómo Daniela Darcourt y Eva Ayllón le empezaron a arrojar las almohadas del famoso sillón rojo a modo de broma para vengarse de lo que hizo.