Esto es guerra: Melissa Loza y Matías Ochoa clasificaron para enfrentarse a EEG Puerto Rico

¡Emocionados! Melissa Loza y Matías Ochoa no pudieron ocultar su emoción al quedar seleccionados para formar parque del equipo peruano que enfrentará a EEG Puerto Rico. En la edición de este 26 de octubre en Esto es guerra, los modelos lograron asegurar su pase para su encuentro con sus similares del país boricua el próximo 8 de noviembre.

“Melissa Loza, la ‘Diosa’, la primera mujer clasificada, espectacular” , comentó Johanna San Miguel tras el logro de la chica reality.

Por su lado, el argentino se mostró muy entusiasmado por haber logrado su pase a dicha competencia, tras vencer a Patricio Parodi en el juego extremo.

“Qué lindo. La verdad, me siento muy contento, siento mucho el apoyo de mis compañeros, del equipo contrario también. Al final, todos nos vamos a unir y vamos a ser un grupo muy fuerte para enfrentar a Puerto Rico , así que pienso que la unión es fundamental en estos momentos”, mencionó el argentino tras conocer su clasificación.

Además, el modelo felicitó el gran desempeño de sus compañeros y auguró que lograrán la victoria cuando se enfrenten a los puertorriqueños la próxima semana.