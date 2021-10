Shirley Arica rompe en llanto en El poder del amor al culminar su relación con Sebastián Tamayo

¿Se acabó el amor? Shirley Arica protagonizó un tenso momento con Sebastián Tamayo en la última emisión de El poder del amor. Los participantes del reality internacional hablaron sobre el futuro de su relación y decidieron quedar como amigos.

Esto afectó a la modelo peruana, quien no pudo evitar romper en llanto al conocer que el colombiano no pretendía continuar con su vínculo. Según indicó en conversación con una de sus compañeras, intentó arreglar la situación, pero no tuvo éxito.

“No es que no quiera (mejorar su relación), pero yo ya hice mucho”, expresó durante el episodio 71 de este 25 de octubre.

Minutos después, se puede observar la conversación que tuvieron Shirley Arica y Sebastián Tamayo, durante la cual intentaron aclarar los términos de su relación. Sin embargo, la misma culminó con las lágrimas de la figura de televisión nacional.

“¿Quieres que seamos amigos? ¿Eso quieres? Según tú, soy yo la que te trata mal, soy yo la que me porté mal todo el tiempo. Listo, ¿eso quería escuchar? ¿ya te sientes mejor?”, dijo conmovida.

El chico reality colombiano intentó consolar y ganarse nuevamente la amistad de Shirley Arica, a pesar de ya no estar vinculados sentimentalmente. “Dime qué es lo que pasa y cómo te puedes sentir mejor”, le dijo.

No obstante, la peruana de El poder del amor dejó en claro sus intenciones y rechazó su propuesta: “Si quieres que seamos amigos, no se va a poder. ¿Tú puedes estar cerca de alguien y puedes hacer como si no pasara nada?”.