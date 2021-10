El poder del amor: Conoce todos los detalles del capítulo 72 del reality

El poder del amor cada día sucedes hechos impresionantes, como un romántico detalle a Shirley Arica por parte de Sebastián Tamayo, así como los saludos de cumpleaños que recibió Austin Palao. El reality tiene como objetivo que los concursante de diferentes países se enamoren y ganen grandes premios tras pasar varios días juntos en una casa en la ciudad de Estambul, Turquía. En esta nota podrás saber más detalles sobre el capítulo 72 del programa.

La convivencia en El poder del amor se pone cada vez más intensa. Foto: composición/LR

¿Qué pasó en el capítulo anterior?

En el capítulo 71 de El poder del amor, el concursante peruano Austin Palao recibió los saludos por su cumpleaños de parte de su padre, quien es un reconocido judoca. “Feliz cumpleaños, hijo amado. Que la vida te siga dando más y más éxitos, lo mereces. Eres un buen muchacho. ¡Vamos!”, expresó Steve Palao en sus redes sociales.

¿Quiénes son los participantes de El poder del amor?

Los participantes de El poder del amor son los siguientes:

Mare Cevallos (Ecuador)

Andreina Bravo (Ecuador)

Elizabeth Cader (El Salvador)

Shirley Arica (Perú)

Austin Palao (Perú)

Andrea Nahir (Puerto Rico)

Amor Carlín (México)

Don Day (Ecuador)

Sebastián Tamayo (Colombia)

Andrés Salvatierra (Bolivia)

Renier Izquierdo (Cuba).

¿Cómo votar por mi favorito en El poder del amor?

Para votar por tu participante favorito en El poder del amor, entra a la web www.elpoderdelamor.tv/votar y escoge al concursante de tu preferencia. La plataforma te pedirá acceder con una cuenta de Google o Facebook. Recuerda que solo se puede votar una vez por persona.

¿Cómo ver El poder del amor capítulo 72 en Twitch?

Para poder ver el episodio número 72 de El poder del amor, solo debes ingresar al canal elpoderdelamorenvivo en www.twitch.tv

¿Cómo ver los capítulos completos de El poder del amor?

El poder del amor y todos sus capítulos completos se encuentran disponibles en sus plataformas oficiales de Twitch y YouTube. Si te encuentras en Perú, puedes sintonizar Latina Televisión o ingresar a la página web de Latina Play.

El poder del amor: horario

El reality se puede sintonizar vía Twich de lunes a viernes a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y los sábados y domingos a las 2.30 p. m. (definición estándar) y 6.30 p. m. (HD). Además, el programa se emite por las señales de Latina Televisión y Latina Play en el horario de lunes a domingo desde las 9.00 p. m.

¿De qué trata El poder del amor?

El poder del amor es un reality de convivencia donde 18 participantes tratan de encontrar el amor. Cada semana, un integrante puede ganar 2.000 dólares por su desempeño, que depende de la votación del público.

Shirley Arica rompe en llanto tras poner punto final a su relación con Sebastián Tamayo

La modelo Shirley Arica y el colombiano hablaron sobre el futuro de su romance en el episodio 71, el último lunes 25 de octubre; sin embargo, ambos decidieron quedar como amigos. Tras ello, la influencer rompió en llanto al saber que el actor no quería continuar con su relación. Minutos después, la peruana conversó con sus compañeras y le contó que intentó arreglar la situación, pero su vínculo no dio para más. “No es que no quiera (mejorar su relación), pero yo ya hice mucho”, expresó.