El acosador más conocido de Kim Kardashian intentó ingresar por segunda vez a su casa

Kim Kardashian vivió el susto de su vida una vez más. Uno de los muchos acosadores que ha tenido la celebridad a lo largo de su vida volvió a ingresar a su condominio por segunda vez. Nicholas Constanza fue detenido el pasado 19 de octubre por traspasar el enrejado que da acceso a la comunidad privada de San Fernando, California, donde reside la empresaria.

Sin embargo, el equipo de seguridad de la finca pudo interceptar al intruso antes de que irrumpiera en el hogar de la mayor del clan Kardashian. Por tal motivo, las autoridades llegaron junto con Kim al lugar de los hechos, tras ser avisadas previamente por los guardaespaldas, y procedieron con el arresto.

La mansión de Kim Kardashian ubicada en en Calabasas, California está valorizada en más de USD 10 millones de dólares. Foto: Antes de que fueran famosos/Youtube.

Este tipo de delitos significa una pena de prisión vinculada a una fianza de 150.000 dólares, debido a que ya mantenía una orden de alejamiento que fue vulnerada con su última acción. Esta medida de protección, cuya vigencia es de cinco años, fue decretada por un juez del estado en julio, después de que el acosador intentara ingresar por primera vez al domicilio para entregarle a la millonaria una carta que contenía un anillo de compromiso, un certificado falso de matrimonio y una píldora del día después.

En total, ya han sido tres las ocasiones en las que han querido ingresar ilegalmente al hogar de Kim Kardashian desde el pasado mes de febrero, lo que explica el nivel de preocupación y ansiedad que invadió a la protagonista de Keeping up with the Kardashians cuando decidió emprender acciones legales contra su acosador.

La expareja del rapero Kanye West tuvo que acudir al juzgado el verano del 2020 solo unas semanas después de que otro magistrado aprobara su petición para interponer una orden de alejamiento temporal contra otro individuo. Este caso era más severo, pues el acosador no solo fantaseaba con ideas de contraer matrimonio con la celebridad, sino que quería mantener “relaciones físicas” con Kim Kardashian.