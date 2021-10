Britney Spears arremete contra su familia: “Solo están disponibles para mí cuando les conviene”

El lunes 25 de octubre, Britney Spears, quien hace poco entristeció a sus seguidores al anunciar que se tomará un descanso de la música, utilizó su cuenta oficial de Instagram para enviar un explosivo mensaje, donde acusaba a su familia de haberla herido y solo buscarla cuando quieren algo de ella. La ‘Princesa del pop’ aseguró que ya se dio cuenta de los verdaderos intereses de sus seres queridos.

Britney Spears publicó una foto de una máquina de escribir, la cual estuvo acompañada de la polémica carta. En su publicación, la celebridad reclamó por la falta de afecto de parte de las personas en las que confió.

“ ¿No te parece extraño cuando pasas por un círculo para organizar viajes o programar citas para almorzar con las personas que amas solo para saber que te dejarán bajo fianza o se irán después de 10 minutos? Es humillante y es como si todas las personas con las que me abrí dijeran inmediatamente que se irán de viaje durante dos semanas después de...”, empezó.

“Está bien, lo entiendo. Solo están disponibles para mí cuando les conviene. Bueno, ya no estoy disponible para ninguno de ellos . No me importa estar sola y, en realidad, estoy cansada de ser tan comprensiva como la Madre Teresa. Si eres grosero conmigo, entonces terminé”, añadió.

Britney Spears arremete contra su familia. Foto: Foto: Britney Spears/Instagram

Asimismo, y para evitar especulaciones, Britney Spears, quien ya no está bajo la tutela de su padre Jamie Spears, dejó en claro que su mensaje va dirigido a su familia.