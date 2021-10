Anya Taylor-Joy se convierte en ícono de moda y en embajadora de Dior

La fama de la actriz con raíces argentinas Anya Taylor-Joy continúa en ascenso. Se consagró con la serie Gambito de dama, producida por Netflix, donde interpretó a Beth Harmon, una huérfana prodigio. La historia trata de una joven que lucha por convertirse en la mejor jugadora de ajedrez mientras batalla con sus adicciones a las drogas y alcohol. En 2020, superó un récord, pues más de 60 millones de personas vieron la miniserie de siete capítulos, según la plataforma de videos.

Ganó el Globo de Oro a mejor actriz en ese mismo año. “Volvería a formar parte de este proyecto una y otra vez. He aprendido tanto… Muchas gracias a la audiencia que la ha visto y que ha apoyado a estos personajes. Lo ha significado todo”, comentó en una entrevista. Sin embargo, otra de las cualidades que la convierten en una de las actrices más influyentes de su generación es su gusto por la ropa con estilo.

La actriz de 25 años fue una de las mejor vestidas en los Premios Emmy y ahora se convierte en la nueva cara de la casa de moda francesa Dior. A partir del día de hoy, Anya Taylor-Joy lucirá las exclusivas creaciones de la directora de las colecciones femeninas de la marca, María Grazia Chiuri; también será el nuevo rostro del maquillaje Dior, firmado por el director de la creación y de imagen, Peter Philips.

Anya Taylor-Joy es una de las actrices más solicitadas en la industria