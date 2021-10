Wanda Nara tras enterarse de infidelidad de Mauro Icardi: “Cada día le pedí el divorcio”

Wanda Nara por fin decidió pronunciarse sobre su separación con Mauricio Icardi, quien le fue infiel con la actriz Eugenia ‘China’ Suárez. Tras varios días de especulaciones sobre su futuro con el futbolista, la empresaria utilizó sus redes sociales para dar a conocer la decisión que ha tomado con su todavía esposo.

“ A partir de lo sucedido, quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo”, escribió en Instagram.

Líneas más abajo, la modelo confesó que el deportista le había escrito un mensaje final. “Al día siguiente, me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y temes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él”, expresó.

El pasado 18 de octubre, Yanina La Torre estuvo en el programa Los ángeles de la mañana e indicó que la presentadora de televisión le había pedido el divorcio a Mauro Icardi ese mismo día en su casa en Milán. Tras recibir la noticia, el futbolista pidió permiso al club para viajar a la ciudad italiana y buscar el perdón de su esposa.

De acuerdo a la panelista, Wanda Nara fue muy clara con su esposo y le pidió el divorcio sin que los demás integrantes de su familia se enteren. Además, comentó que el deportista había amenazado con dejar de jugar si el divorcio continuaba su curso.