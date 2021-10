Wanda Nara retomó su relación con Mauro Icardi: “No tengo nada si no estoy con él”

El último 16 de octubre, Wanda Nara confirmó el fin de su matrimonio con Mauro Icardi tras una supuesta infidelidad del futbolista del PSG con la actriz Eugenia ‘China’ Suárez. A varios días de aquella noticia, el deportista levantó rumores de una reconciliación con la personalidad argentina, pero Nara se mantuvo distante mientras paseaba por las calles de París.

Sin embargo, la empresaria de 34 años sorprendió a todos sus seguidores al anunciar este lunes 25 de octubre que, tras meditarlo, optó por suspender los papeles de divorcio, ya que decidió darse una nueva oportunidad con Mauro Icardi.

Desde su cuenta de Instagram, donde se la vio junto al futbolista, Wanda Nara explicó cómo pasaron las cosas.

“Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quedé muy herida. Cada día, le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta de que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días, Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo”, empezó.

“Al día siguiente, me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tienes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él”, agregó.

Asimismo, Wanda Nara está segura que superará todos los obstáculos junto a Mauro Icardi, con quien lleva casada ocho años.

Wanda Nara retomó su relación con Mauro Icardi. Foto: Instagram