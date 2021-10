Paloma Derteano anuncia su embarazo con tierna fotografía en Instagram

Paloma Derteano ha generado furor en redes sociales con su última revelación. La creadora de contenido suele compartir cada memorable momento de su vida con sus seguidores, pues documenta sus anécdotas y recuerdos favoritos con sus seres más queridos. Esta vez no fue la excepción. La influencer anunció la noticia de un segundo embarazo con su último post de Instagram.

En la publicación, la modelo aparece en compañía de su esposo, Cristóbal Cillóniz, hijo del político Fernando Cillóniz, y de su pequeña hija Constanza, quien recientemente cumplió 11 meses.

La descripción que acompaña la instantánea dice lo siguiente: “ ¿Qué es lo que tiene ‘Cotashita’ en la manito? ”. Al lado aparece un emoji de ojos saltones. ¿Acaso será la llegada de un hermanitx? ”, agregó Derteano al inicio de su texto.

Paloma Derteano anuncia su segundo embarazo acompañada de su familia. Foto: Paloma Derteano/Instagram

“¡Claro que sí! Nuevo cría en camino, increíble pero cierto. Ja, ja, ja. Al parecer mi útero tembló al grabar a la ‘Cotasha’ y no lo pude contener… lo dejé ser. ¡¡¡Te amamos desde ya, bebecito!!! Nuestra felicidad aumenta y el tamaño de nuestro corazón también”, expresó en el resto del texto la influenciadora peruana.

La pequeña Constanza, tenía en su mano derecha, una copia de la ecografía de su madre, y la levantaba muy feliz.

Asimismo, Paloma publicó una serie de historias bastante emocionada por la llegada de su segundo bebe. “¡¡Wiiiii!! ¡¡Hace tiempo que quería contarles!!”, manifestó en la primera de sus historias.

En la siguiente, su hija Constanza aparecía sonriente con la ecografía en manos. “¡¡‘Cotashita’, hermana mayor!!”, se lee en la historia

La instagramer también dedicó un estado a sus seguidores, quienes luego de conocer la noticia le enviaron sus buenos deseos. “Son la mejor comunidad, tantos mensajitos de amor que mi corazón me explota, explota me exploto” escribió la blogger. “Mañana les cuento bien todo que me c*** de sueño, ya estoy en el sobrino con la luz apagada y consticris hatunsolll, MUAAAAA”, agregó la influenciadora en su escrito con emojis de corazones.