Monique Pardo fue trasladada a clínica tras sufrir nueva amenaza de infarto

Monique Pardo pasa por un delicado estado de salud tras la caída sufrida en El artista del año, programa que conduce Gisela Valcárcel. Este lunes 25 de octubre la exbailarina sufrió una descompensación y fue llevada de emergencia a una clínica para revisarla. Según se supo, tuvo una amenaza de infarto.

De acuerdo con El Popular, medio que pudo conseguir sus declaraciones, la intérprete de “Caramelo” se mostró consternada por lo sucedido.

“He sido traída de emergencia por el Minsa a la clínica San Gabriel porque ha habido una nueva amenaza de infarto”, señaló Monique Pardo, quien ya se encuentra estable.

“ Me han hecho un electro y me están viendo un dolor ventral porque mi aorta podría estar sangrando por el golpe que tuve en mi accidente, he caído de vientre como todo el mundo lo vio”, dijo en referencia al accidente que sufrió meses atrás.

Monique Pardo sigue reclamando a Gisela Valcárcel por la falta de apoyo. Foto: Archivo GLR

Monique Pardo teme que su salud empeore

Del mismo modo, reveló que le están realizando distintos exámenes y que muy pronto sabrá el diagnóstico. “Después tengo que irme a un centro especializado a realizarme la prueba que es la más grave, porque podría estar sangrando y si me sangra la aorta podría ser mortal, espero que no sea”, agregó la exbailarina.

Monique Pardo se quebró al hablar de su salud y teme a que empeore. “Estoy aterrada, estoy sola, sino fuera por la clínica San Gabriel qué sería de mí. El Minsa también se ha portado bien conmigo”, expresó.

“Ahora para salvar mi vida necesito una prueba del abdomen de la aorta, pero es una prueba muy cara”, comentó finalmente la figura pública.