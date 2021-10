Miguel ‘Chato’ Barraza sobre Carlos ‘Tomate’ Barraza: “A veces dan ganas de quitarle el apellido”

El enfrentamiento entre Carlos ‘Tomate’ Barraza y su expareja Vanessa López parece que no termina. En las últimas semanas, no solo han surgido nuevas acusaciones de infidelidad, sino también de maltrato físico y psicológico y reclamos por pensión de alimentos. Toda esta situación ha dejado enormemente preocupado e indignado a Miguel ‘Chato’ Barraza, quién no dudó en reprender públicamente a su sobrino.

En conversación con un diario local, el cómico lamentó el escándalo que viene protagonizando el cantante de salsa al no poder llegar a una buena relación con la madre de su última hija.

Vanessa López y 'Tomate' Barraza protagonizaron una pelea en televisión hace unos días. Foto: composición/ Instagram

“He quedado sorprendido con todo esto, no entiendo qué le pasa a mi sobrino porque es un hombre grande y no puede seguir así, a veces, da ganas de quitarle el apellido”, manifestó. “Él (’Tomate’ Barraza) debe de pensar en sus hijas y en sus padres, quienes al final son los que más sufren y arreglar las cosas de manera alturada pues tiene una carrera”, añadió el ‘Chato’ Barraza.

Por otro lado, Miguelito Barraza aclaró que aún no piensa en el retiro, ya que desea seguir brindándole su talento al público mientras su salud se lo permita. “Ya tengo más de 70 años, he sobrevivido a tres infartos cerebrales y me siento fuerte”, comentó.

Vanessa López acusa a ‘Tomate’ Barraza de violencia contra su hijo

A través de comunicación con un reportero de Magaly TV, la firme, Vanessa López advirtió con denunciar a Carlos ‘Tomate’ Barraza por violencia física y psicológica en contra de su hijo mayor.

“Yo también le haré una denuncia por maltrato psicológico y físico a mi hijo y pruebas de eso tengo”, aseveró la modelo.