Miguel Arce resta importancia a ataques homofóbicos tras interpretar a joven LGBTIQ

Miguel Arce habló de su experiencia al personificar a un joven LGBTIQ en la telenovela mexicana La rosa de Guadalupe, papel que le ha valido cientos de felicitaciones en redes sociales. En declaraciones a un medio local, el actor expresó su alegría al poder ser parte de la popular producción de Televisa.

“ Mantenerse 5 años en un país que no es el tuyo no es fácil. Me fui a Miami por unos tres meses (...) Llevé cursos y empecé a ‘castear’ allá. El manager me dice: ‘Para México, allá está todo el trabajo’”, relató sobre cómo se le dio la oportunidad de trasladarse al país azteca.

Su interpretación del papel en la telenovela le trajo también ataques homofóbicos. Al respecto, el actor restó importancia de los mensajes que, para él, no suman en su desarrollo artístico.

“Salió en un diario (que no es del Grupo La República) como ‘Miguel Arce y el romántico beso con su novio’, y nunca dijeron que fue actuación. ¿Qué pasa? Adentro de la nota decía, pero hay un montón de gente que no va a ver la nota, simplemente lee el titular y fue. Me valió y no me importó”, dijo en declaraciones a El Popular.

“ No soy gay, pero si lo fuera, no tendría nada malo que lo fuera, ¿no? Que digan lo que quieran. La verdad me resbala bastante”, agregó.

Como se recuerda, el capítulo donde aparece Miguel Arce se emitió por las pantallas de Televisa el pasado 13 de mayo del 2021. No obstante, el 10 de octubre América Televisión lo transmitió para Perú.