Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se unen y protagonizan tierno momento junto a su hija tras ampay

¿Voltearon la página al escándalo? Melissa Paredes se encuentra atravesando uno de los momentos más complicados de su vida, ya que tuvo que dejar la conducción de América hoy y abandonar el reality Reinas del show tras el ampay que protagonizó junto a su bailarín Anthony Aranda, situación que provocó la separación de la actriz de su esposo Rodrigo Cuba.

El programa de Magaly Medina difundió un video donde se vio a la modelo en situaciones cariñosas con Aranda en un estacionamiento. A los pocos minutos del avance, Melissa Paredes lanzó un comunicado desde su Instagram para aclarar que ella estaba separada de Rodrigo Cuba desde fines de setiembre.

Sin embargo, a las horas del mensaje de la joven madre, el futbolista salió a desmentir la versión de su aún esposa y provocó todo tipo de comentarios contra la ex reina de belleza.

No obstante, y a pesar de la complicada situación que viven Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, ambos han optado por no involucrar a la pequeña hija que tienen ambos. Por tal motivo, la ex conductora de América hoy celebró el cumpleaños número cuatro de la pequeña con un divertido video donde se vio a ellas dos y al deportista sobre una cama y riendo.

“Feliz cumpleaños amor de nuestra vida ”, fue el mensaje que acompañó a la publicación que se encuentra en las historias de Instagram de Melissa Paredes.

Esta publicación cobra fuerza a las imágenes que lanzó como avance Amor y fuego. En el video se mostró a la actriz retornando al departamento que compartió por cinco años con Rodrigo Cuba.