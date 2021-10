Jessica Newton se mostró aliviada al no contagiar a sus familiares: “Todos están negativos”

La ex reina de belleza Jessica Newton reveló que sus familiares y amigos cercanos dieron negativo por COVID-19. También, hace unos días, Newton compartió con sus seguidores que se viene recuperando y ya no presenta ningún síntoma.

“Ya me siento mejor. Lo importante es mantenernos positivos y alejarnos del drama… Después de dos días ya me bañé, me he bañado y me he hecho mi pelo”, expresó a través de su cuenta de Instagram.

Además, la organizadora del Miss Perú dijo que mucho depende el estado emocional de cada persona, y que si uno ya presenta las vacunas completas no hay por qué alarmarse.

“ Yo creo que es importante que tengamos control sobre nuestras emociones y nuestros miedos. Si estamos vacunados del covid —y lo han repetido los doctores muchísimo—, no tendría por qué ser más que una gripe fuerte”, enfatizó.

Jessica Newton se mostró aliviada debido a que no contagió a sus familiares y a sus más allegados.

“Ya me provoca hacer cosas y eso quiere decir que estoy bastante mejor y contenta porque no he contagiado a nadie, todos están negativos y espero que ya estos días de cuarentena pasen pronto, pero no tengo por qué hacer un drama”, añadió.

Finalmente, Newton reveló que no sabe exactamente dónde contrajo el virus y que solo le importa recuperarse lo más antes posible para reforzar su vacuna

“A todos los que me preguntan dónde me contagié, la respuesta más honesta es: no lo sé y, la verdad, no me importa. Apenas pase esta cuarentena veré de reforzar la vacuna de COVID-19 y me pondré la del flu”, contó.