Janet Barboza sobre su relación con Miguel Bayona: “Hace tres meses que no lo veo”

No la pasa bien. Janet Barboza dejó entrever que su relación con Miguel Bayona no estaría del todo bien. En la reciente edición de América hoy, este lunes 25 de octubre, la conductora de televisión reveló que no ve a su pareja desde hace un tiempo y ‘tocó madera’ para que no se alejen definitivamente.

Su reacción se debió al tema que estaban tocando en el magazine con la psicóloga Lizbeth Cueva. En el segmento hablaban sobre las razones por las que “el amor se acaba”.

“Quiero saberlo porque para los que estamos felizmente enamorados, queremos que se quede así”, señaló Ethel Pozo.

“ Voy a tocar madera, porque uno nunca sabe, ya tres meses que no veo a mi novio” , agregó Janeth Barboza.

Cabe señalar que luego del anuncio de separación de Melissa Paredes, tras protagonizar un ampay con un bailarín de Reinas del show, el magazine se dedicó a abordar diariamente temas sobre crisis en pareja.

Janet Barboza recuerda la vez que terminó su relación con Jean Paul Strauss

En otro momento del espacio de América TV, la conductora de televisión dejó un infidencia.

“A veces uno es la última persona que se entera, eso me pasó, yo fui la última persona que supo que se había acabado el amor”, señaló.

“A mí lo que me queda claro es que con un cantante, jamás. Ahora estoy feliz con mi relación (…) yo les hablo porque a mí me tocó un cantante”, agregó en referencia a su expareja Jean Paul Strauss, con quien tuvo una polémica separación.