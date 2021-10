Israel Dreyfus sobre su experiencia en Combate: “A mí no me querían”

El exchico reality Israel Dreyfus estuvo alejado de las cámaras de televisión por varios años. Sin embargo, volvió a reaparecer como conductor del programa Arroz con mango junto a Kurt Villavicencio conocido como Metiche. Asimismo, Dreyfus dio declaraciones a un medio local donde contó su paso por Combate.

El modelo Israel Dreyfus contó sobre la relación laboral que tiene con Metiche y sostuvo que existe muy “buena química”. El programa Arroz con mango se estrenó el pasado viernes 15 de octubre por la señal de Conecta TV Perú.

“ Me siento cómodo, estar en pantalla te da algo de cancha, pero tienes que prepararte. Me siento completo porque conozco a Kurt (Villavicencio) y hay química , me gusta su personaje, me divierte”, contó a El popular.

Además, el ex chico reality, reveló que su amigo Miguel Arce, quien se encuentra realizando una carrera actoral en México, no la pasó muy bien, pues tuvo una mala experiencia.

“Cuando Combate era un proyecto empezaron a pedir modelos, cantantes, me llamaron a pasar el casting. Coincidí con Miguel Arce y él se estaba yendo a dar su segundo o tercer casting (…) al final Miguel salió llorando del casting porque le tocaron temas personales, él es muy efusivo”, añadió.