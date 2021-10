Más de 2.000 personas audicionarán para interpretar a Gloria Trevi en su bioserie

Hace ocho meses, Gloria Trevi anunció que se realizaría una bioserie sobre su vida. Ahora, la cantante ha revelado que el casting para encontrar a las actrices que interpretarán su papel en las distintas etapas de su vida, comenzará este 27 de octubre. Hasta el momento, hay más de 2.000 personas inscritas.

“Va a ser un trabajo arduo porque tengo entendido que ya van más dos mil personas inscritas al casting y están buscando a esa nueva estrella que pueda interpretar a Gloria Trevi. Están buscando desde la Gloria Trevi de los 15 a los 25 años. También se va a buscar a la Gloria Trevi chiquita”, detalló la artista en sus redes sociales.

La productora de la serie, Carla Estrada, confirmó en el programa Hoy que escogerán a la protagonista de la producción vía casting masivo, pues así fue como Gloria Trevi inició su carrera y consiguió sus proyectos.

“Vamos a buscar talento, ella salió también de una búsqueda de talento, entonces en México hay mucho talento, vamos a buscar muchachas que se parezcan a ella o que puedan estar dentro de la serie”, expresó.

Por otro lado, la intérprete de “Todos me miran” declaró que la bioserie no tiene como finalidad limpiar su imagen, ya que considera que su público sabe realmente quién es ella. Además, señaló que aunque se encuentra dispuesta a contar su verdad sin censura, existen personas que quieren sabotear su proyecto.

“Ya he leído varías veces los guiones. Yo sé que hay personas que están queriendo sabotear la serie y yo les pido que ustedes no escuchen y mejor vean esta serie porque se van a decir muchas cosas cuando la serie salga, antes de que se anunciara ya estaban diciendo mentiras de que si voy a hablar o no de esto o aquello. Voy a hablar de todo”, añadió.

Cabe mencionar que el primer casting presencial para escoger a la actriz que interpretará a Gloria Trevi, se realizará este 27 de octubre en las instalaciones de Televisa Chapultepec, en Ciudad de México.