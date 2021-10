Gino Pesaressi se ‘molesta’ con Tula Rodríguez por jugarle broma en vivo

Este lunes 25 de octubre, Gino Pesaressi participó en el concurso Jean tentación en la última edición de En boca de todos junto a Gino Assereto, Alexis Descalzo y Erick Varías. Sin embargo, Tula Rodríguez hizo una broma a su compañero, quien estalló en risas y fingió abandonar el set de televisión.

El también conductor tenía la misión de convencer al jurado femenino para salir victorioso de la competencia y ganar el título que le pertenecía a Mario Irivarren. Al parecer, la conductora de televisión decidió que era el momento ideal para emitir un divertido comentario cuando este quiso ayudarla.

“ No, joven, gracias ”, dijo la presentadora cuando el modelo intentó levantar una moneda del piso, lo que causó risa entre los participantes. Esta prueba ya había sido superada por los demás concursantes.

Tras esto, el influencer ‘protestó' entre risas mientras se retiraba del set de televisión. “ Me pongo un jean que ni siquiera me queda, trato de luchar y bailar media hora para mostrarme y me tratan así. Lo siento, pero yo renuncio ”, bromeó.

Esta no es la primera vez que ambos protagonizan un divertido momento. El último 16 de octubre, en Estás en todas, Tula Rodríguez ‘troleó' al animador cuando participaban de la secuencia. ¿Cuál es tu mayor logro?

Después de la pregunta, Gino Pesaressi aseguró: “Haber participado en cuatro novelas, tres películas, haber ganado El gran show”. A lo que la presentadora de televisión dijo en medio de carcajadas: “Eso no vi, eso no vi”.