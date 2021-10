Flavia Laos: amigas revelan que muchos de sus admiradores le piden su número

Flavia Laos impactó a sus seguidores con sorpresiva confesión sobre si tiene pretendientes. Durante un viaje, la influencer, por medio de las historias de Instagram, indicó que le hagan preguntas, pero está vez sus amigas se encargarían de responder las inquietudes que tuviesen sus fans.

Durante la ronda de interrogantes, un usuario escribió si la actriz tenía pretendientes. “ Tiene miles en cola, o sea, Flavia se viste así y de la nada se le acercan ‘oye, bonita, dame tu número ’”, contó una de sus compañeras de vuelo y agregó: “Yo pensaba que le había dado el número fake (falso), pero no”.

Tras la respuesta, la modelo comentó: “ No, a él sí se lo di, se lo merecía porque le dije qué cómo se iba a acercar a mí así, porque literal esta era mi ‘facha’ ”. De inmediato, su amiga comentó: “Todo el mundo le pide el número”.

Por otro lado, la compañera de viaje de la influencer confesó que la actriz ha llorado mucho por amor. “Yo no he visto a Flavia llorar, yo he visto a Flavia deshidratarse, es María Magdalena 2″, dijo.

Hace unos días, Flavia Laos recibió una agradable sorpresa de un admirador secreto. La amiga de la actriz descubrió un ramo de rosas en su habitación y cuando leyó la tarjeta se dieron cuenta que era para la exchica reality. “Gracias. No sé quién eres, pero GRACIAS”, escribió en una historia de Instagram.