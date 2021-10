Facundo González llega tarde a EEG por grabar La academia: Encima que les hago un favor

Este lunes 25 de octubre, Esto es guerra tuvo un peculiar comienzo, ya que Facundo González y Mario Irivarren, integrantes de los ‘combatientes’, no estuvieron presentes. Ante ello, ‘Mister G’ se mostró sorprendido y envió de inmediato a publicidad.

“Paren la música. ¿Dónde están todos los ‘combatientes’, alguien puede responderme la pregunta? Vamos al corte comercial y regresamos en un instante”, se le escuchó decir al locutor.

“Facundo y Mario, ustedes mejor que nadie saben las reglas del programa. ¿Dónde estaban cuando empezó el programa? Solo quiero saber dónde estaban usted y el señor Mario. Retírense del estudio ”, dijo la voz en off del ‘tribunal’.

Ante ello, Facundo González no se quedó callado y respondió de inmediato. El chico reality, llegó a explicar los motivos de su ausencia, pese a que se lo impidieron al inicio.

“Con todo el respeto, desde las 10 de la mañana estoy acá para grabar algo que pertenece al programa que es La academia, lo que tomo con mucha responsabilidad. No solo me parece injusto, sino una falta de respeto que nos quiera sacar del estudio por algo que estamos haciendo todos acá”, enfatizó.

“‘ Pepe Lucho’ me pidió que grabe ahora para no quedarme hasta tan tarde… O sea, yo encima que hago un favor me están sacando”, añadió.

“¿Cuál es la regla del programa?”, preguntó el ‘tribunal’. “Es hacerle caso a los productores… ‘Pepe Lucho’ obedece a Peter Fajardo, me imagino que si se estaba grabando, él tuvo el ok del productor. No creo que lo desobedezca”, respondió Facundo.

Ante el problema, Gian Piero Díaz no dudó en interrumpir y en mostrarle su apoyo a Facundo González y Mario Irivarren. Además, mencionó que ellos solo están obedeciendo órdenes.

“Tribunal, por favor, los chicos le hacen caso a la autoridad inmediata que tienen al frente. Si hay alguien del equipo que esta grabando algo que tiene que ver con La academia, ellos obedecen a un productor”, sostuvo Gian Piero.