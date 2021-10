Ethel Pozo sobre Melissa Paredes: “No somos mejores amigas”

Tras anunciar su separación de Rodrigo Cuba, Melissa Paredes se presentó en América hoy y dejó sorprendidas a sus compañeras de conducción Ethel Pozo y Janet por señalar que ellas no pertenecían a su círculo social más cercano y por eso nunca les comentó sobre el fin de su matrimonio con el conocido jugador de futbol de la Universidad César Vallejo de Trujillo.

Como se recuerda, la hija de Gisela Valcárcel inició su programa en América hoy del jueves 21 de octubre con un semblante diferente. Ethel Pozo se solidarizó con Melissa Paredes y Rodrigo Cuba por lo que están atravesando y rompió en llanto.

No obstante, la conductora le recriminó a la modelo porque nunca le dijo sobre su separación. Ante esto, la influcencer le dijo que su familia y amigos más cercanos lo sabían, dejando en claro que ella y Janet Barboza no pertenecen a ese círculo. Las palabras de la actriz sorprendieron Pozo.

Luego de este incómodo momento que se vivió en vivo, Ethel Pozo fue abordada por las cámaras de Al sexto día y confirmó que efectivamente ella no es la mejor amiga de Melissa Paredes y, por tal motivo, no tendría por qué contarle algo tan personal. “ No somos mejores amigas porque no hemos estudiado juntas ni nada, nos hemos conocido en febrero. Jamás me iba a contar ”, comentó.

Asimismo, Ethel Pozo, quien comentó que tuvo que tomar pastillas por el dolor de cabeza que le ocasionó el escándalo de Melissa Paredes, señaló que no habló con la modelo después del ampay.

“Cuando yo salgo de aquí estoy enfocada en mis hijas, en todo”, mencionó.