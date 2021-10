El poder del amor: Shirley Arica recibe romántica sorpresa de Sebastián Tamayo

En el capítulo 70 de El poder del amor, publicado en YouTube este lunes 25 de octubre, se pudo ver cómo los integrantes del reality expusieron sus incomodidades. Sin embargo, hubo un momento en que Sebastián Tamayo decidió sorprender a Shirley Arica con un detalle muy romántico que dejó a todos impactados, ya que la peruana agradeció de manera cariñosa al actor.

“ Hoy quisimos suponer (junto a Edgar Rivera) algo que le podría gustar a dos personas muy especiales para nosotros (Shirley Arica y Claudia Peña). (...) Tengo que decir que la flor favorita de Shirley es la orquídea”, manifestó el colombiano. Tras unos segundos, la modelo le dio un tierno beso.

Hace unas semanas, la influencer expresó su molestia hacia el cantante, quien le hizo unos comentarios y gestos obscenos cuando participaba del juego de las pinzas. Ella, con los ojos vendados, no se percató de lo que pasaba hasta que llegó a visualizar la grabación, aseguró.

“No es la primera vez que me hace una broma de este tipo y me molesta bastante. Creo que debería moderar ese lado no solo conmigo, sino con todas las chicas de la casa porque no todos entendemos su humor”, indicó.

Sin embargo, unos episodios después, Sebastián Tamayo contó que ya había conversado con la modelo sobre el tema. “En su momento hablé con Shirley, sé que me equivoqué en la manera de actuar. En su momento me sentí muy triste, pedí las disculpas requeridas”, señaló.

Ante las palabras del colombiano, Shirley Arica reveló que lo había perdonado. “Definitivamente lo conversamos, me pidió disculpas. Trato de entenderlo porque me cae bien y le tengo cariño”, finalizó.