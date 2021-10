Dulce María reacciona a la nueva versión de Rebelde: “Es un homenaje a nosotros”

La cantante y actriz mexicana Dulce María, integrante del elenco original de la telenovela juvenil Rebelde y del grupo RBD, reaccionó a través de sus historias de Instagram al primer videoclip oficial de “Rebelde”, estrenado en YouTube el último 20 de octubre, y que sería el tema central de la nueva versión que Netflix lanzaría a partir del 5 de enero del 2022.

En este primer avance aparecen todos los actores principales entre los que destacan Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio.

“Me gustó la música, me gustó la canción, cómo la cambiaron, cómo cantaron las voces”, comentó Dulce María.

Asimismo, la recordada Roberta Alejandra Pardo Rey reconoció que le invadió un sentimiento de pena.

“ Me dio como nostalgia porque obviamente es una canción que está impregnada en mi ADN , o sea “Rebelde” la canto hasta dormida, pero como que verlo así me dio nostalgia y a la vez me dio emoción que siga vivo, que siga vigente y que sigan haciéndolo porque realmente es también como un homenaje para nosotros”, comentó.

Siguiendo esa línea, Dulce María, quien se encuentra promocionando su nuevo disco Origen, se mostró curiosa de saber cómo sería el recibimiento del nuevo Rebelde de Netflix.