Andrea San Martín muestra cómo trabaja Sebastián Lizarzaburu

Luego de anunciar que se tomaría un descanso de las redes sociales y que dejaría de documentar estados de Instagram en su hogar, la conductora de La banda del Chino Andrea San Martín publicó un video mostrando cómo trabaja su pareja, Sebastián Lizarzaburu. El ex chico reality ha sido blanco de críticas en internet por estar “en pijama todo el día”. Muchos internautas asumieron que el modelo no tiene trabajo.

En uno de los clips que Andrea San Martín publicó, ella le dice a su pareja: “ Amor, ¿qué le dirías a toda es a gente que dice que todo el día andas en pijama y que no trabajas?”.

Unos segundos de silencio transcurrieron y la modelo se empezó a reír. “Yo gano plata en la computadora. ¿Qué puedo hacer? Hay gente que anda en su oficina renegando con su jefe. ¿Yo? Ganando 3.000 y tantos”, respondió el popular ‘Hombre Roca’.

Asimismo, la modelo, quien hace unas semanas protagonizó una gresca con el padre de su hija, Juan Víctor, explicó que tanto ella como Sebastián Lizarzaburu trabajan en proyectos independientes, hecho que les permite estar en su hogar más tiempo y gozar de horarios más flexibles.

“Yo no tengo jefe. Aquí ambos somos independientes y felizmente eso nos permite poder estar en casa mucho más de lo usual”, se lee en el texto que acompaña el fragmento de video.

Instantes después, San Martín aparece hablándole a la cámara sobre las ganancias que viene amasando su pareja con inversiones en criptomonedas. “Estoy pensando en entrar en su negocio pero me falta aprender porque tienen que estudiar”, agregó.

La presentadora mencionó además que se está animando a aprender sobre inversiones. “Le dije que finalizando campaña navideña entraría a estudiar porque él gana en dólares y yo no. Cuando aprenda ya les enseño a ustedes”, dijo la influencer peruana a sus seguidores.

