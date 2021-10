Tony Succar lidera campaña para impulsar la educación musical en el Perú: “La música es sanadora”

Luego de su exitoso paso por Yo soy y La voz, Tony Succar regresó al Perú para ser el rostro de una campaña social que tiene como protagonista a la música. El famoso percusionista se unió a una conocida marca de servicios financieros para impulsar el desarrollo de la educación musical en niños y jóvenes del país.

El camino que ha tomado el artista no ha sido fácil. Aunque ha llegado a ganar dos Latin Grammy por su trabajo como productor, compositor y arreglista, ha atravesado por episodios en los que su amor por la música se ha visto opacado por las dificultades y las críticas.

Como él mismo comentó en diversas ocasiones, su carrera comenzó impulsada por la herencia musical de su familia. Sin embargo, considera que el arte es una industria que requiere de mucho esfuerzo y dedicación, además de apoyo.

Es por este motivo que Tony Succar decidió sumarse al proyecto de Mastercard para beneficio de la organización sin fines de lucro Sinfonía por el Perú, dirigida por el reconocido tenor nacional Juan Diego Flórez, de la mano de Juguete Pendiente.

De esta manera, se invitará a miles de peruanos a apoyar a que los niños de la asociación puedan continuar con su formación musical a través de la compra y mantenimiento de instrumentos, sostenimiento de centros de enseñanza, implementación de internet y recursos digitales, además de la adquisición de repertorio y material formativo para los maestros en todo el 2022.

“Tony es un peruano que tuvo la oportunidad de llevar una carrera musical muy sólida y que gracias a su perseverancia ha logrado grandes metas. Hoy nos ayuda a inspirar a más peruanos para que apoyemos a futuros talentos y así puedan continuar su enseñanza musical”, precisó Romina Isasi, directora de marketing de Mastercard Perú y Bolivia.

Tony Succar conversó con La República sobre sus motivaciones para encabezar dicha campaña social, la identificación que podría tener con todos los jóvenes que desean hacer de la música su profesión y la importancia que tuvo esta a lo largo de su vida.

- Cuéntame sobre este proyecto que involucra la música, uno de los aspectos más importantes de tu vida

Me contactaron para que yo pueda dar el mensaje de que la música es aceptada en todos lados, y cuando me dijeron que iba a ser junto con Mastercard, que es una marca que me gusta mucho porque es muy limpia y con un mensaje social siempre, de todas maneras me dieron ganas de sumarme. Además, esto se trata de crear consciencia en torno a que la música puede cambiar vidas. Lo hizo con la mía y espero que muchos jóvenes puedan encontrar un refugio en ella. Por eso estoy aquí, para entregar un poco de lo que me ha regalado la música y regalarlo a personas que tienen tanto talento y que quizá no encontraron las mismas oportunidades que yo tuve en su momento.

- ¿Qué fue lo que te motivó a sumarte a esta campaña social?

Definitivamente fue la parte social de la campaña porque va con mi marca, con lo que estoy intentando hacer como persona. Cualquier cosa que yo pueda hacer en torno a la educación musical, siempre estaré metido ayudando.

- ¿Qué tan importante fue la música para ti durante tu crecimiento y desarrollo personal?

Yo estudié música en la universidad, pero vengo tocando en orquestas desde muy chico. Esto claramente influyó en mí y me dio un camino que seguir. Estamos hablando de que la música puede darte un propósito de vida y una motivación para hacer lo correcto, te mantiene en un ambiente sano. La música es sanadora siempre, incluso para niños que viven situaciones difíciles en casa. La música es expresión.

Tony Succar lidera campaña para impulsar la educación musical en el Perú: “La música es sanadora”. Foto: difusión

PUEDES VER: Tony Succar se presenta en el reality Así se baila y toca tema colaborativo en el escenario

- Desde tu experiencia en la industria, ¿qué podrías opinar sobre la influencia de la música en las vidas de niños y adolescentes?

Es muy importante. Si yo no hubiese tenido la oportunidad de pertenecer a una sinfónica cuando era niño, no hubiese tenido esa formación académica musical que es tan importante cuando uno decide ser músico profesional. Para mí es muy importante que todos tengan esa opción, de desarrollar el arte. No se trata del nivel económico, se trata de priorizar el talento y apoyar a quienes tienen la motivación. Muchas veces vas a lugares más desfavorecidos y ves a niños con un talento increíble. ¿Quién les da la oportunidad a ellos?

- ¿Qué le dirías a esos niños que serán beneficiados con la campaña y que podrán continuar su formación musical a través de Sinfonía por el Perú?

Los más importante para los niños es que disfruten esos momentos de su vida, pero que siempre sean disciplinados. La música se goza de por sí, pero también se tiene que respetar, se tiene que trabajar duro; uno tiene que ser el mejor en lo que hace. Si tú quieres llegar a donde estoy, ponte esa meta y sé disciplinado. Llegar a ser grande en la industria no es imposible, porque el talento alcanza.

- Tú como personaje público con tantos seguidores en redes sociales, ¿cuál es tu opinión sobre los artistas que no le dan importancia a utilizar sus plataformas para el bien social?

Las redes han cambiado todo y sabemos que todos los jóvenes están metidos en esta plataforma. Esto debemos tenerlo en cuenta nosotros, las figuras públicas, para siempre compartir cosas que son importantes para la sociedad. Tocar temas que sean necesarios, inspirar. Yo siempre hablaré de lo que está pasando en el mundo y los temas sociales porque al final estamos dando un mensaje positivo a la juventud.

Mucha gente usa sus redes para otra cosa y también se respeta porque cada uno puede hacer lo que se le dé la gana, pero siempre teniendo en mente la influencia y el poder que tenemos en las redes. Yo sí tengo un propósito importante y con la música deseo motivar a la juventud, dar un buen ejemplo.

Donación para Sinfonía por el Perú

Para donar solo tienes que ingresar a la página web oficial de Juguete Pendiente AQUÍ.