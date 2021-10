Reinas del show: Vania Bludau y Yolanda Medina fueron las sentenciadas de la séptima gala

Quedan unas semanas para que se conozca a la ganadora de Reinas del show. El famoso reality de canto de Gisela Valcárcel presentó en su séptima gala, este sábado 23 de octubre, algunos cambios y renovadas coreografías. En aquella edición, dos participantes fueron enviadas a sentencia y lucharán por su permanencia el día 30.

Vania Bludau y Yolanda Medina obtuvieron las calificaciones más bajas por parte del jurado y fueron las sentenciadas de la fecha. La próxima semana se enfrentarán y tendrán que ser salvadas por los votos del público.

La ex chica reality llegó sentenciada junto a Melissa Paredes, quien se alejó del reality tras el ampay que protagonizó con su bailarín. Pese a llegar como participante libre, la pareja de Mario Irivarren nuevamente cayó en sentencia.

Vania Bludau sigue en la cuerda floja de Reinas del show

Por otro lado, Gabriela Herrera y Brenda Carvalho lograron los mejores pasos de la noche, pasando directamente a la semifinal junto a Isabel Acevedo.

Para votar por Bludau y Medina, el público podrá hacerlo hasta el próximo 29 de octubre.

Yolanda Medina recibe comentarios de apoyo de exintegrantes de Alma Bella

Gisela Valcárcel le envía mensaje a Melissa Paredes

Gisela Valcárcel se pronunció, en la séptima gala de Reinas del show, sobre el polémico caso de Melissa Paredes. Ella decidió dejarle un reflexivo mensaje ante lo sucedido.

“Muchos creyendo que defienden, levantan su voz de protesta y apedrean e insultan, y están en su derecho, cada quién es libre de tomar la decisión que quiera, y yo también soy libre. Melissa, en mi casa eres bienvenida, en mi casa sabes lo que deseamos“, expresó la figura de América TV.

“Ojalá que Rodrigo y tú puedan volver a hablar, pero yo no voy a purificar a nadie solo porque se quede callado, porque pareciera que en este país se dice que Rodrigo es el bueno y Melissa es la mala, pero yo no me creo esos cuentos… En la vida real, no existen buenos y malos, en la vida real existen personas que se equivocan”, agregó.