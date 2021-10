Gabriela Herrera lamenta renuncia de Diana Sánchez: “Hubiera sido perfecta para la final”

¡Solidaria! Luego de la inesperada salida de Diana Sánchez de Reinas del show, Gabriela Herrera contó que siente pena porque no podrá competir con ella en la final del programa. De ese modo, la bailarina reconoció que su compañera tenía un gran potencial y que era una de las rivales más fuertes en la pista de baile.

“Siento que era una de las concursantes que podía haber sido perfecta para la final, pero tendrá sus motivos, no sé porque paso eso (su renuncia) o cuál será porque no somos amigas, tampoco me incumbe”, indicó Gabriela a los reporteros de del programa.

“No sé el motivo, siento que podría haber llegado a la final y siento que hubiera sido muy linda la competencia entre nosotras para poder llevarte la corona, pero uno no sabe lo que te puede pasar”, agregó.

Gabriela Herrera

Asimismo, la modelo aseguró que sí se ve en la final de Reinas del show disputando la corona con Brenda Carvalho e Isabel Acevedo.

“Creo que al público le encantaría muchísimo vernos en la final a Brenda, Isabel y a mí. Isabel es muy buena bailando, Brenda es bicampeona y yo también tengo lo mío. Mis otras compañeras se han esforzado muchísimo para llegar a donde están. Sería una final súper linda vernos a las tres”, indicó.

Por otro lado, Gabriela Herrera se mostró muy feliz por no haber caído en sentencia.

“Me sorprende muchísimo, he sacado buenos pasos. Me quedo contenta con los resultados y nada es imposible. Estoy muy contenta ya llegamos a la final y vamos con esa ansiada corona”, finalizó.