Mon Laferte compartió una fotografía de su pancita de cinco meses

Hace unos meses, Mon Laferte sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que se convertirá en madre. Desde ese momento, la cantante solo ha compartido algunas publicaciones que muestran el avance de su embarazo.

Esta vez, a través de sus redes sociales, la artista chilena enterneció las redes sociales al publicar una foto de su pronunciada pancita de cinco meses de gestación.

“5 meses. Les juro que sólo es un bebé y unas pizzas” , escribió la intérprete de “Tu falta de querer” en la leyenda de su post de Instagram.

PUEDES VER: Mon Laferte pasó momentos de terror durante el terremoto que azotó México

Publicación de Mon Laferte Foto: Instagram

Como se recuerda, Mon Laferte, cuando anunció su embarazo, mencionó cómo estaba asimilando esta nueva etapa de su vida, y dejó entrever que esta nueva experiencia le generaba un poco de temor.

“Estas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año de intentarlo, por fin. Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así; se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil”, reveló.

Asimismo, la cantante contó que no se siente como antes, pues presenta diversos síntomas.

“Me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que soy feliz. Seré mamá. No sé en qué me metí, pero qué hermosa es la vida”, añadió la cantante en su publicación de Instagram, en la que recibió las felicitaciones y buenos deseos de todos sus seguidores.